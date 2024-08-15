Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi UEFA ülke puanı güncel sıralaması 15 Ağustos 2024: Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

        15 Ağustos 2024 UEFA ülke puanı güncel sıralaması: Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

        UEFA ülke puanı sıralaması, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir maçlarının ardından gündemdeki yerini aldı. Ülke puanında dokuzunculuk adına Çek Cumhuriyeti ile yarışan Türkiye için kritik gün. Temsilcilerimiz; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarında aldığı sonuçlarla ülke puanına doğrudan etki ediyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?" İşte 15 Ağustos 2024 UEFA ülke puanı güncel sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 21:45 Güncelleme: 15.08.2024 - 23:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden, Trabzonspor ve Başakşehir 15 Ağustos Perşembe günü ülke puanı adına kritik mücadelelere çıktı. Zorlu mücadelelerin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki puanı futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

        • 2

          TÜRKİYE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

          Geçtiğimiz sezonu 9. sırada tamamlayan Türkiye, bu sezon aldığı sonuçlarla bir basamak gerileyerek 10. sıraya gitti.

        • 3

          1- İNGİLTERE - 89.160

          2-İTALYA - 79.106

          3- İSPANYA - 73.989

          4-ALMANYA - 71.660

          5- FRANSA - 57.950

        • 4

          6- HOLLANDA - 554.566

          7- PORTEKİZ - 49.516

          8 - BELÇİKA - 43.400

          9- ÇEK CUMHURİYETİ - 36.350

          10- TÜRKİYE - 35.300

        • 5

          11- NORVEÇ 30.750

          12- İSRAİL - 29.875

          13 - AVUSTURYA - 29.100

          14- DANİMARKA - 28.700

          15- YUNANİSTAN - 28.250

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Matthew Perry'nin bağımlılığından faydalanmışlar
        Matthew Perry'nin bağımlılığından faydalanmışlar
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        15 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        15 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        Habertürk Anasayfa