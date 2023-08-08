UEFA ülke puanı sıralaması ile ilgili araştırmalar bir kez daha başlamış durumda. Bu sezona oldukça iyi başlayan temsilcimizlerimiz, şimdiye dek oynadıkları 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik elde ettiler ve bir üst tura yükselme başarısı gösterdiler. İşte, bugün başlayacak yeni ön eleme turu öncesi UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...