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        Haberler Futbol UEFA ülke puanı durumu! 8 Ağustos 2023 güncel UEFA ülke puanı sıralaması Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada kaç puanı var? İşte son durum...

        Avrupa kupalarında 3. ön eleme turu maçları gün itibariyle başlıyor. Temsilcilerimizden Galatasaray bugün; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ise 10 Ağustos Perşembe günü ilk maçlarına çıkacak. Söz konusu mücadeleler öncesi UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durumu ve ülkemizin kaçıncı sırada olduğuna dair bilgileri bir araya getirdik...

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        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 16:00
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        • 1

          UEFA ülke puanı sıralaması ile ilgili araştırmalar bir kez daha başlamış durumda. Bu sezona oldukça iyi başlayan temsilcimizlerimiz, şimdiye dek oynadıkları 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik elde ettiler ve bir üst tura yükselme başarısı gösterdiler. İşte, bugün başlayacak yeni ön eleme turu öncesi UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

        • 2

          TEMSİLCİLERİMİZİN 3. TUR MAÇLARI PROGRAMI

          Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu

          Olimpija Ljubljana - Galatasaray (8 Ağustos Salı, saat 22:00)

          Konfrans Ligi 3. ön eleme turu

          Fenerbahçe - Maribor (10 Ağustos Perşembe, saat 21:00)

          Neftçi Bakü - Beşiktaş (10 Ağustos Perşembe, saat 20:00)

          Adana Demirspor - Osijek (10 Ağustos Perşembe, saat 21:00)

        • 3

          UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (8 AĞUSTOS 2023)

          1- İngiltere - 88.928

          2- İspanya - 75.927

          3- İtalya - 71.569

          4- Almanya - 69.552

        • 4

          5- Hollanda - 52.300

          6- Fransa - 51.914

          7- Portekiz - 46.816

          8- Belçika - 34.900

        • 5

          9- İskoçya - 30.450

          10- Avusturya - 28.800

          11- İsviçre - 28.075

          12- TÜRKİYE - 27.350

          13- Sırbistan - 27.175

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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