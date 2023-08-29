UEFA ülke puanı sıralaması son durum! 29 Ağustos 2023 UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada?
Avrupa kupalarında play-off eşleşmelerinin gün itibariyle başlaması nedeniyle UEFA ülke puanı sıralaması bir kez daha gündem olmuş durumda. Ülkemizi bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın; Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un temsil etmesi nedeniyle sporseverler güncel UEFA ülke puanı sıralamasını araştırmaya devam ediyor. İşte, 29 Ağustos 2023 UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumu...
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UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turunda bugün rövanş maçları başlıyor. Temsilcilerimiz haftaya Galatasaray'ın Molde'yi sahasında konuk etmesiyle başlayacak. Fenerbahçe deplasmanda Twente ile; Beşiktaş ve Adana Demirspor ise sahalarında Dinamo Kiev ve Genk'i konuk edecek. İşte, söz konusu mücadeleler öncesi Türkiye'nin son durumu...
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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (29 AĞUSTOS 2023)
1- İngiltere - 89.053
2- İspanya - 75.927
3- İtalya - 71.569
4- Almanya - 69.624
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5- Hollanda - 54.000
6- Fransa - 52.247
7- Portekiz - 47.482
8- Belçika - 36.900
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9- İskoçya - 31.650
10- TÜRKİYE - 30.850
11- Avusturya - 29.900
12- İsviçre - 28.775
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TEMSİLCİLERİMİZİN PLAY-OFF MAÇLARI PROGRAMI
Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu
Molde 2-3 Galatasaray - 23 Ağustos Çarşamba, saat 22:00
Rövanş mücadelesi ise 29 Ağustos Salı günü saat 22:00'de Rams Park'ta oynanacak.
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Konferans Ligi play-off eleme turu
Fenerbahçe 5-1 Twente - 24 Ağustos Perşembe saat 20:00
Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak.
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Konferans Ligi play-off eleme turu
Dinamo Kiev 2-3 Beşiktaş - 24 Ağustos Perşembe, saat 20:00
Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak.
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Konferans Ligi play-off eleme turu
Genk 2-1 Adana Demirspor - 24 Ağustos Perşembe, saat 21:00
Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak.