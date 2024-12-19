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        Haberler Spor Futbol UEFA, sürdürülebilirlik projelerine 12,1 milyon euro yatırım yaptı - Futbol Haberleri

        UEFA, sürdürülebilirlik projelerine 12,1 milyon euro yatırım yaptı

        UEFA, 2023-24 sezonunda sürdürülebilirlik projelerine 12,1 milyon euro yatırım yapıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 16:19 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:19
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        UEFA'dan 12,1 milyon euro yatırım!
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        UEFA, 2023-24 sezonunda sürdürülebilirlik projelerine 12,1 milyon euro yatırım yapıldığını açıkladı.

        UEFA'nın yayımladığı "Saygı Raporu"nda, 2023-24 sezonunda sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğe yönelik şeffaf ve veri odaklı bir yaklaşımın parçası olarak sürdürülebilirlik girişimlerine 12,1 milyon euro yatırım yapıldığı belirtildi.

        Avrupa futbolunu etkileyen en önemli sürdürülebilirlik sorunlarından bazılarını ele alma konusunda cesur adımlar atıldığının vurgulandığı raporda, ırkçılık karşıtlığı, çocuk ve gençlerin korunması, eşitlik ve katılım, herkes için futbol, ​​sağlık ve refah, mülteci desteği, dayanışma ve haklar olmak üzere 7 öncelikli hedefte ilerleme sağlandığı aktarıldı.

        Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 16'sının engellilerden oluştuğunun hatırlatıldığı raporda, futbolun her yerde erişilebilir olmasının hayati önem taşıdığı ve UEFA'nın bunu Avrupa futbolunun büyümesi açısından en önemli öncelik gördüğü kaydedildi.

        Ayrıca yıl boyunca farkındalığı eyleme dönüştürmek adına çeşitli yönergeler yayımlandığı belirtilirken 55 üye ulusal federasyonun sürdürülebilirlik yöneticisi ve stratejisine sahip olmasıyla daha da güçlendiği ifade edildi.

        Raporun, UEFA'nın devam eden sürdürülebilirlik projelerine bağlılığını yansıttığını kaydeden UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise "Sürdürülebilirlik, UEFA için sadece bir hedef değil, tüm kalbimizle benimsediğimiz bir sorumluluk. Ortaklarımız ve Avrupa futbol ailesinin desteğiyle sevdiğimiz oyunun gelecek nesillere olumlu bir miras bırakmasını sağlamakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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