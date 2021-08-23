Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu rövanş karşılaşmaları, yarın ve 25 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçlar şöyle:

Yarın:

PSV Eindhoven (Hollanda) - Benfica (Portekiz)

Ludogorets (Bulgaristan) - Malmö (İsveç)

Ferencvaros (Macaristan) - Young Boys (İsviçre)

25 Ağustos Çarşamba:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Monaco (Fransa)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sheriff Tiraspol (Moldova)

Brondby (Danimarka) - Salzburg (Avusturya)