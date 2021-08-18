Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağında 3 karşılaşma oynandı.

Sonuçlar şöyle:

Monaco (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-1

Sheriff Tiraspol (Moldova) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-0

Salzburg (Avusturya) - Brondby (Danimarka): 2-1