Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş maçları, yarın ve 13 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Maçların ardından yarı finale kalan takımlar arasındaki mücadeleler ise 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Real Madrid (İspanya) - ​​​​​​​Chelsea (İngiltere) (3-1)

Bayern Münih (Almanya) - Villarreal (İspanya) (0-1)

13 Nisan Çarşamba:

Liverpool (İngiltere) - Benfica (Portekiz) (3-1)

Atletico Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere) (0-1)