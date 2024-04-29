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        Haberler Spor Futbol UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final aşaması başlıyor - Futbol Haberleri

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final aşaması başlıyor

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turu, yarın oynanacak Bayern Münih - Real Madrid maçıyla başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 10:05 Güncelleme: 29.04.2024 - 10:05
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        Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final aşaması, yarın ve 1 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak.

        Yarı final ilk maçında yarın Bayern Münih, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü ise Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Bu turdaki tüm maçlar TSİ 22.00'de başlayacak. Yarı final rövanş müsabakaları ise 7-8 Mayıs'ta yapılacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçlarının programı şu şekilde:

        Yarın

        Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

        1 Mayıs Çarşamba

        Borussia Dortmund (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

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