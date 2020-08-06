Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek finale yükselecek son 4 takım, yarın ve 8 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

Salgın sebebiyle ertelenen son 16 turu rövanş maçları, UEFA'nın aldığı kararla ev sahibi kulüplerin sahasında oynanacak. Turnuvaya çeyrek finalden itibaren ise Portekiz'in başkenti Lizbon ev sahipliği yapacak. Çeyrek finalden itibaren tek maçlı eleme sisteminde sekizli final formatıyla düzenlenecek turnuva, 12-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştiriyecek.

Daha önce mart ayında oynanan son 16 turu rövanş maçları sonucu İtalya'nın Atalanta, Almanya'nın Leipzig, İspanya'nın Atletico Madrid ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımları çeyrek finale yükselmişti.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:

Yarın:

Juventus (İtalya) - Olympique Lyon (Fransa) (0-1)

Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (2-1)

8 Ağustos Cumartesi:

Bayern Münih (Almanya) - Chelsea (İngiltere) (3-0)

Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya) (1-1)