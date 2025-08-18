Habertürk
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başlıyor - Futbol Haberleri

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başlıyor

        Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları 19 Ağustos Salı günü (yarın) TSİ 22.00'de oynanacak 3 maçla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 11:19 Güncelleme: 18.08.2025 - 11:19
        Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı
        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları, 19 Ağustos Salı (yarın) ve 20 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

        Fenerbahçe, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Portekiz ekibi Benfica'yı konuk edecek.

        Karşılaşmaların rövanşları ise 26-27 Ağustos'ta oynanacak.

        Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:

        19 AĞUSTOS SALI:

        Ferencvaros (Macaristan) - Karabağ (Azerbaycan)

        Kızılyıldız (Sırbistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

        Rangers (İskoçya) - Club Brugge (Belçika)

        20 AĞUSTOS ÇARŞAMBA:

        Bodo/Glimt (Norveç) - Sturm Graz (Avusturya)

        Celtic (İskoçya) - Kairat (Kazakistan)

        Basel (İsviçre) - Kopenhag (Danimarka)

        Fenerbahçe - Benfica (Portekiz)

        Habertürk Anasayfa