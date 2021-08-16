Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turunun ilk ayağı, yarın ve 18 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak ekipler, 24-25 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak.

Play-off turunda tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçlar şöyle:

17 Ağustos Salı

Monaco (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Sheriff Tiraspol (Moldova) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Salzburg (Avusturya) - Brondby (Danimarka)

18 Ağustos Çarşamba

Benfica (Portekiz) - PSV Eindhoven (Hollanda)

Malmö (İsveç) - Ludogorets (Bulgaristan)

Young Boys (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan)