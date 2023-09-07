Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı bu ay itibariyle başlıyor. 32 takımın mücadele edeceği devler liginde Galatasaray da ülkemizi temsil etme hakkı kazandı ve 3 yıl aranın ardından yeniden turnuvada boy gösterecek. Peki, özellikle sarı kırmızılı futbolseverlerin heyecanla beklediği Şampiyonlar Ligi maçları hangi tarihte başlayacak?