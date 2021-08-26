Watzke ve Van der Sar, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu grup kurasının ardından Beşiktaş, Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Ajax'ın bulunduğu C Grubu'nu değerlendirdi.

Gruptaki rakiplere karşı dikkatli olmaları gerektiğini kaydeden Watzke, "Güçlü takımlardan oluşan bir gruptayız, her takım kaliteli. Beşiktaş'a karşı bizim için özel maçlar oynayacağız. Almanya'da birçok Türk taraftar var ve bu özel bir durum. Beşiktaş güçlü bir takıma sahip. Ajax, Sporting Lizbon ve özellikle Beşiktaş'a karşı dikkatli olmalıyız. Bu gruptan çıkmak için önemli şansımızın olduğunu düşünüyorum. Tabii ki maçlar sahada oynanıyor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Milan ile 4. torbadaki en güçlü ekiplerden biri olduğunu da ifade eden Watzke, ismi transfer söylentilerine karışan Borussia Dortmund'un genç golcüsü Erling Haaland'ın takımda kalacağını sözlerine ekledi.

Ajax Kulübü Üst Yöneticisi Edwin van der Sar ise Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın en iyi 32 takımının yer aldığını vurgulayarak, "İlginç bir grup oldu. Açık bir favori yok ama önemli kulüpler var. Borussia Dortmund, Almanya'nın önemli kulüplerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Beşiktaş, Sporting Lizbon ve Ajax arasında oynanacak maçlarda her takım birbirini yenebilecek güçte. Bu da grubu ilginç hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş ile eşleşmelerini de değerlendiren Van der Sar, "İstanbul ve Amsterdam'da güzel maçlar olacak. Beşiktaş'ı Amsterdam'da ağırlamaktan mutlu olacağız. Ayrıca İstanbul'da bulunmak da harika. Çok güzel bir şehir." diye konuştu.