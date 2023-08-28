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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu rövanşları başlıyor - Futbol Haberleri

        UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu rövanşları başlıyor

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunda rövanş mücadeleleri yarın başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 12:56 Güncelleme: 28.08.2023 - 12:56
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu rövanş maçları, yarın ve 30 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

        Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın Norveç'in Molde takımını ağırlayacak.

        Tamamı TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

        YARIN

        Panathinaikos (Yunanistan) - Braga (Portekiz) (1-2)

        Galatasaray - Molde (Norveç) (3-2)

        Young Boys (İsviçre) - Maccabi Haifa (İsrail) (0-0)

        30 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

        Kopenhag (Danimarka) - Rakow (Polonya) (1-0)

        PSV (Hollanda) - Rangers (İskoçya) (2-2)

        AEK (Yunanistan) - Royal Antwerp (Belçika) (0-1)

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