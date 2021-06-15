İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

Organizasyonda 1. ön eleme turu ilk maçları 6-7 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 13-14 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Fola Esch (Lüksemburg) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Shamrock Rovers (İrlanda)

Malmö (İsveç) - Riga FC (Letonya)

Bodo Glimt (Norveç) - Legia Varşova (Polonya)

Connah's Quay Nomads (Galler) - Alaşkert (Ermenistan)

HJK Helsinki (Finlandiya) - Buducnost Podgorica (Karadağ)

Cluj (Romanya) - Borac Banja Luka (Bosna Hersek)

Şkendiya (Kuzey Makedonya) - Mura (Slovenya)

Teuta (Arnavutluk) - Sheriff Tiraspol (Moldova)

Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Neftçi (Azerbaycan)

Maccabi Hayfa (İsrail) - Kairat Almaty (Kazakistan)

Ludogorets (Bulgaristan) - Shakhtyor Soligorsk (Belarus)

Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Linfield (Kuzey İrlanda)

Flora Tallinn (Estonya) - Hibernians (Malta)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Valur (İzlanda)

Ferençvaroş (Macaristan) - Folgore/Priştine/Torshavn/Inter Club d'Escaldes