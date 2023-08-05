UEFA Pro Lisans eğitimi İstanbul'da yapıldı

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UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nın 6. modülü İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihlerindeki eğitime, TFF'nin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri ev sahipliği yaptı.

Programda aday antrenörler saha performansı ve süreç sunumları yönünden değerlendirmelere tabi tutuldu. Aday antrenörlerin sorumlu oldukları konu başlıkları iletişim, liderlik, futbol ekonomisi ve saha uygulamaları oldu.

Eğitimde, Mustafa Dalcı, Osman Zeki Korkmaz, Selman Coşkun, Uğur İnceman, Emre Belözoğlu, Mehmet Aurelio, İlker Püren, Sinan Kaloğlu, Muzaffer Bilazer, Hakan Yakın, Suat Okyar, Ömür Serdal Altunsöz, Kemal Kurak, Ercüment Şahin, Begüm Üresin, Levent Sürme, Serkan Özbalta, Özhan Pulat ve Yılmaz Bal değerlendirmeye girdi.

Oğuz Çetin: Aday antrenörlerimiz en detaylı incelemeden geçti

TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, yönettiği programın ardından yaptığı açıklamada, aday antrenörlerin TFF'nin bugüne dek düzenlediği UEFA Pro Lisans programları içinde en detaylı incelemeden geçtiğini söyledi.

Çetin, "Hem teorik konuları hem de saha uygulamalarını içeren bu süreçte bugüne dek aldıkları eğitimler ışığında sunumlar yaptılar. Ayrıca saha performansları gerçekleştirdiler. Modülün sonunda programın her açıdan başarılı geçtiğini söyleyebilirim. Aday antrenörlerimiz çok başarılı performans sergilediler. Bizler de onlara katkıda bulunabildiğimiz için kendimizi iyi hissettik. Antrenör eğitim programlarımız gelişerek devam edecek." ifadelerini kullandı.