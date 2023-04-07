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İspanya'dan Marca gazetesinin aktardığına göre UEFA, Futbol Parlamentosu isimli bir masa oluşturdu. UEFA, bu parlamentoyu 4 Nisan'da Lizbon'da yapılan kongrede kararlaştırıldı. Parlamento'da Juan Mata, Paolo Maldini, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane gibi ünlü isimlerde bulunuyor.

İlk kez bu kadar yüksek düzeyde bir futbol danışma kurulu olan bu masa 24 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinde açılışını yapacak.

Futbolla ilgili tüm konularda kurumsal ve bağımsız olarak söz sahibi olması için tasarlanan masa yıllık olarak toplanacak.

UEFA, futbol alanında geniş deyime ve bilgiye sahip eski futbolcular ve seçkin antrenörlerle güçlü ve proaktif kararlar alabilen bir yönetim kurulu olacağını düşünüyor.

Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, olağanüstü sportif başarıya, kazanılan kupalara, milli takımda 100'den fazla forma giymeye, ulusal itibara ve saygınlığa öncelik verilerek seçilmiştir.

Kurula seçilen isimler ise,

Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane , Paolo Maldini, Fabio Capello, Javier Zanetti, L uis Figo , Philipp Lahm, Ronald Koeman, Gareth Southgate, Rio Ferdinand, Michael Laudrup, Rafa Benítez, Roberto Martinez, Predrag Mijatovic, Jurgen Klinsmann, Rudi Voller, Petr Cech, Juan Mata, Robbie Keane olarak biliniyor.

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