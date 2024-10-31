Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        28
        Samsunspor
        SAMS
        22
        Fenerbahçe
        FB
        20
        Beşiktaş
        BJK
        20
        ikas Eyüpspor
        EYP
        16
        Göztepe
        GÖZ
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        15
        Net Global Sivasspor
        SVS
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        11
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Bellona Kayserispor
        KYS
        8
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol UEFA'nın yeni kadın futbolu stratejisi: "Durdurulamaz" - Futbol Haberleri

        UEFA'nın yeni kadın futbolu stratejisi: Durdurulamaz

        Kadın futbolunda sürdürülebilir bir ekosistem yaratmak isteyen UEFA, 6 yıllık stratejik planını "Durdurulamaz" başlığıyla uefa. com üzerinden tüm dünyaya deklare ederken, "Kadın Futbolu İçin Tam Zamanı" sloganıyla geçtiğimiz sene kendi stratejisini ilan eden Türkiye Futbol Federasyonu, örtüşen hedefler ve planlar kapsamında bu projeyi destekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:19 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        UEFA'nın yeni kadın futbolu projesi: Durdurulamaz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kadın futbolunda sürdürülebilir bir sistem yaratmak isteyen UEFA, 6 yıllık stratejik planını, "Durdurulamaz" başlığıyla duyurdu.

        UEFA'nın internet sitesinde yayımlanan yeni kadın futbolu stratejisine göre 4 uzun vadeli hedef doğrultusunda, 8 stratejik öncelikle kadın futbolunun 2030 yılına kadar benzeri görülmemiş seviyelere taşınması amaçlanıyor.

        Buna göre UEFA, 2024 ile 2030 yılları arasında kadın futbolu girişimlerine 1 milyar avroluk rekabet geliri ve UEFA yatırımı taahhüt edecek. Ulusal takımlar için yeni rekabet sisteminin ve formatın başlatılmasının ardından 2025 UEFA Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası, güncellenmiş bir UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve gelecek sezondan itibaren kulüp bazında ikinci büyük bir kupa organizasyonu başlatılacak.

        REKLAM

        Yeni strateji çerçevesinde UEFA, futbolu tabana yayarak oyuncular, antrenörler ve hakemler için yeni fırsatlar yaratıp futbolun her Avrupa ülkesinde en çok yapılan takım sporu olmasını sağlamaya çalışıyor.

        Kadın futbolunda şu an 6 tam profesyonel lig ve kıta genelinde 5 bin kadın sporcu, lisanslı futbol oynuyor.

        UEFA, bu plan sayesinde profesyonel lig ve sporcu sayılarını çok daha yukarılara taşımak istiyor.

        CEFERİN: DURDURULAMAZ, KADIN FUTBOLUNUN POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN YOL HARİTAMIZ

        UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Futbolu her Avrupa ülkesinde kadınlar ve kız çocukları için en çok oynanan takım sporu haline getirmeyi amaçlayan yeni bir 6 yıllık strateji olan 'Durdurulamaz'ı başlattık. 'Durdurulamaz', sürdürülebilir bir geleceğin temellerini atmak ve kadın futbolunun tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için yol haritamızdır. Misyonumuz basit: Kadın futbolunun Avrupa spor topluluğunda önemli bir yer edinmesine yardımcı olmak." diye konuştu.

        KESSLER: YATIRIMLARLA DAHA DA İLERİYE GİDECEĞİZ

        Kadın futbolunun Avrupa'da her geçen yıl büyüdüğünü belirten UEFA Kadın Futbolu Genel Müdürü Nadine Kessler, "Avrupa'da kadın futbolu hiç bu kadar iyi yerde olmamıştı. Tüm Avrupa ulusal dernekleri, ligleri, kulüpleri, oyuncuları, taraftarları ve ortaklarıyla yolculuğumuzun bir parçası olarak yatırım yapmaya ve oyunu kolektif olarak ileriye taşımaya devam etme sözümüz var; çünkü kadın futbolu 'Durdurulamaz'." yorumunu yaptı.

        TFF DESTEKLİYOR

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre "Kadın Futbolu İçin Tam Zamanı" sloganıyla geçen sene kendi stratejisini ilan eden TFF, örtüşen hedefler ve planlar kapsamında bu projeyi destekliyor.

        TFF Kadın Futbolu Direktörlüğü, Kadınlar Türkiye Kupası'nın bu sezon tarihte ilk kez başlatılması için çalışmalarını sürdürürken 2026-27 sezonundan itibaren de kadın futbol liglerinde profesyonelliğe geçmeyi amaçlıyor.

        Kadın futbolunun dünya çapında yükselen büyük değer olduğunu aktaran TFF Amatör Futbol ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, "Genç kızlar bölge seçmeleri kapsamında kadın milli takımlarımıza alt yaş kategorilerinde futbolcu kazandırılmaktadır. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı kurulması için çalışmalar devam etmektedir. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin profesyonel olabilmesi için yoğun uğraş verilmektedir. Gözle görülür adımlarla kadın futbolunun ülkemizde yaygınlaşması, popüler olması için TFF olarak hamlelerimizi yapıyoruz. Bu sevindirici gelişmeler ışığında UEFA'nın 'Durdurulamaz' isimli yeni kadın futbol stratejisini çok önemli buluyor ve sonuna kadar destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Kahvehane saldırısında 4 kişi ölmüştü! 'Hesaplaşma' kurşunu!
        Kahvehane saldırısında 4 kişi ölmüştü! 'Hesaplaşma' kurşunu!
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        İstanbul'da utandıran manzara: Tarihi mezarlık harabeye döndü
        İstanbul'da utandıran manzara: Tarihi mezarlık harabeye döndü
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Şeker mi şaka mı?
        Şeker mi şaka mı?
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        Habertürk Anasayfa