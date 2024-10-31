UEFA'nın yeni kadın futbolu stratejisi: Durdurulamaz

Kadın futbolunda sürdürülebilir bir sistem yaratmak isteyen UEFA, 6 yıllık stratejik planını, "Durdurulamaz" başlığıyla duyurdu.

UEFA'nın internet sitesinde yayımlanan yeni kadın futbolu stratejisine göre 4 uzun vadeli hedef doğrultusunda, 8 stratejik öncelikle kadın futbolunun 2030 yılına kadar benzeri görülmemiş seviyelere taşınması amaçlanıyor.

Buna göre UEFA, 2024 ile 2030 yılları arasında kadın futbolu girişimlerine 1 milyar avroluk rekabet geliri ve UEFA yatırımı taahhüt edecek. Ulusal takımlar için yeni rekabet sisteminin ve formatın başlatılmasının ardından 2025 UEFA Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası, güncellenmiş bir UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve gelecek sezondan itibaren kulüp bazında ikinci büyük bir kupa organizasyonu başlatılacak.

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Yeni strateji çerçevesinde UEFA, futbolu tabana yayarak oyuncular, antrenörler ve hakemler için yeni fırsatlar yaratıp futbolun her Avrupa ülkesinde en çok yapılan takım sporu olmasını sağlamaya çalışıyor.

Kadın futbolunda şu an 6 tam profesyonel lig ve kıta genelinde 5 bin kadın sporcu, lisanslı futbol oynuyor.

UEFA, bu plan sayesinde profesyonel lig ve sporcu sayılarını çok daha yukarılara taşımak istiyor.

CEFERİN: DURDURULAMAZ, KADIN FUTBOLUNUN POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN YOL HARİTAMIZ

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Futbolu her Avrupa ülkesinde kadınlar ve kız çocukları için en çok oynanan takım sporu haline getirmeyi amaçlayan yeni bir 6 yıllık strateji olan 'Durdurulamaz'ı başlattık. 'Durdurulamaz', sürdürülebilir bir geleceğin temellerini atmak ve kadın futbolunun tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için yol haritamızdır. Misyonumuz basit: Kadın futbolunun Avrupa spor topluluğunda önemli bir yer edinmesine yardımcı olmak." diye konuştu.