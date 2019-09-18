TFF nin internet sitesinde yer alan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re Larsen, S\u00fcper Lig in 4. haftas\u0131nda oynanan baz\u0131 ma\u00e7lar\u0131 izledi ve hakemlerle ma\u00e7 sonu geri bildirim toplant\u0131lar\u0131 yapt\u0131. Ma\u00e7 kontrol\u00fc, hakem ki\u015fili\u011fi ve ileri d\u00fczey hakemlik teknikleri ile ilgili yap\u0131lan bu \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n ilerleyen haftalarda da devam edece\u011fi bildirildi. Jorn West Larsen in S\u00fcper Lig de izledi\u011fi ma\u00e7lar ve hakemleri \u015f\u00f6yle: Galatasaray-Kas\u0131mpa\u015fa: Ali Palab\u0131y\u0131k Medipol Ba\u015faksehir-Demir Grup Sivasspor: Arda Karde\u015fler \u00c7aykur Rizespor-G\u00f6ztepe: Abd\u00fclkadir Bitigen Aytemiz Alanyaspor-Fenerbah\u00e7e: Halis \u00d6zkahya