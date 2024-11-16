Kayseri’de oynanan kritik maçta, A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi’nde Galler ile kozlarını paylaştı. Grup aşamasında başarılı bir performans sergileyen millilerimiz, geride kalan maçlarda rakiplerine karşı etkili bir oyun ortaya koydu. İzlanda’ya karşı galibiyet serisini sürdüren Türkiye, Karadağ’ı da 1-0’lık skorla geçerek puanını yükseltti. Deplasmandaki Galler mücadelesinden ise golsüz beraberlikle dönen Ay-Yıldızlı ekibimiz, şu anda grubunda önemli bir pozisyonda yer alıyor. Peki, Galler maçı sonrası A Milli Takım Uluslar Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte detaylar...