Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor UEFA ligi Türkiye puan durumu: Galler maçı sonrası A Milli Takım Uluslar Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        Galler maçı sonrası A Milli Takım Uluslar Ligi'nde kaçıncı sırada?

        A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki heyecan dolu mücadelesine devam ediyor. Kayseri'de Galler ile karşılaşan millilerimiz, sahada gösterdikleri performansla taraftarlarını sevindirdi. İzlanda ve Karadağ karşılaşmalarından zaferle ayrılan milli takımımız zirve mücadelesini sürdürüyor. Şimdi gözler, Türkiye'nin bir sonraki karşılaşmasında neler yapacağına çevrildi. İşte 2024 UEFA ligi Türkiye puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 23:19 Güncelleme: 16.11.2024 - 23:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kayseri’de oynanan kritik maçta, A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi’nde Galler ile kozlarını paylaştı. Grup aşamasında başarılı bir performans sergileyen millilerimiz, geride kalan maçlarda rakiplerine karşı etkili bir oyun ortaya koydu. İzlanda’ya karşı galibiyet serisini sürdüren Türkiye, Karadağ’ı da 1-0’lık skorla geçerek puanını yükseltti. Deplasmandaki Galler mücadelesinden ise golsüz beraberlikle dönen Ay-Yıldızlı ekibimiz, şu anda grubunda önemli bir pozisyonda yer alıyor. Peki, Galler maçı sonrası A Milli Takım Uluslar Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte detaylar...

        • 2

          LİDERLİK SON MAÇA KALDI

          A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler ile karşı karşıya geldi. Kayseri BŞB Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 berabere bitti. Milli takımda Kerem Aktürkoğlu 89. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

        • 3

          A Milli Futbol Takımımız B Ligi 4. Grup'taki puanını 11 yaptı. Galler ise puanını 9 yaparak takibini sürdürdü. Milliler, salı günü deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Karadağ ise İzlanda'yla karşılaşacak.

        • 4

          ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU

          1- TÜRKİYE 11 PUAN

          2- GALLER 9 PUAN

          3- İZLANDA 7 PUAN

          4- KARADAĞ 0 PUAN

        • 5

          ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP MAÇ TAKVİMİ

          19 KASIM 2024

          22:45 Galler-İzlanda

          22:45 Karadağ-Türkiye

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Liderlik son maça kaldı!
        Liderlik son maça kaldı!
        İspanyol hakemden skandal karar!
        İspanyol hakemden skandal karar!
        "Bu şartlar bizi grup birincisi yapar"
        "Bu şartlar bizi grup birincisi yapar"
        "Üçüncü penaltıcı kim?"
        "Üçüncü penaltıcı kim?"
        Ahmet Selim Kul yazdı: Telafisi var
        Ahmet Selim Kul yazdı: Telafisi var
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü
        Kurt sürüsü traktörün etrafını sardı
        Kurt sürüsü traktörün etrafını sardı
        'Bitkisel hayatta gibiydik'
        'Bitkisel hayatta gibiydik'
        İsrail'den Gazze'deki çarşıya saldırı
        İsrail'den Gazze'deki çarşıya saldırı
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        HIV nedeniyle ölen 13 yaşındaki A.K. ile ilgili açıklama
        HIV nedeniyle ölen 13 yaşındaki A.K. ile ilgili açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Habertürk Anasayfa