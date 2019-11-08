UEFA, kulüpler sıralamasını güncelledi. Yapılan son güncellemenin ardından UEFA kulüpler sıralamasında Türkiye'den en başarılı kulüp Beşiktaş oldu. Siyah-Beyazlı ekip, 25. sırada yer alırken, Fenerbahçe 47, Galatasaray ise 64. sırada kendisine yer buldu

Türk takımları bu sezon Avrupa'da aldığı başarısız sonuçlarla dikkat çekerken, UEFA, güncel kulüpler sıralamasını açıkladı. UEFA kulüpler sıralamasında takımların ve temsilcilerimizin durumu belli oldu.

Son olarak Braga'ya 3-1 yenilen Beşiktaş, 51 bin puanla 25. sırada yer alırken, 31 bin 500 puanla Fenerbahçe 47, 22 bin 500 puanla Galatasaray 64. basamakta kendisine yer aldı.

TÜRK TAKIMLARININ YER ALDIĞI SIRALAMA ŞU ŞEKİLDE:

25. Beşiktaş (51.000)

47. Fenerbahçe (31.500)

64. Galatasaray (22.500)

93. Başakşehir (15.500)

139. Osmanlıspor (8.00)

159. Konyaspor (7.000)

171. Yeni Malatyaspor (2.000)

172. Trabzonspor (2.000)

173. Akhisarspor (3.000)