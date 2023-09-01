UEFA Konferans Ligi'nde grup kura çekimi için beklenen tarih geldi çattı. Bu yıl Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın da boy göstereceği turnuvada 32 takım 8 gruba bölünerek mücadele edecek. Söz konusu kura çekimi öncesi oluşan torbaları ve grup maçlarının tarihi ile kura çekimi saatine dair bilgileri bir araya getirdik...