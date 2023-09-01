UEFA Konferans Ligi torbaları belli oldu! 2023-2024 UEFA Konferans Ligi'nde hangi takım hangi torbada?
UEFA Konferans Ligi 2023-2024 sezonunda dün akşam oynanan play-off rövanş maçlarının ardından gözler grupların belirleneceği kura çekimine çevrildi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın da yer alacağı kura çekiminin torbaları belli oldu. İşte, UEFA Konferans Ligi'nde hangi takım hangi torbada yer alıyor ve kura çekimi ne zaman sorularının cevapları...
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UEFA Konferans Ligi'nde grup kura çekimi için beklenen tarih geldi çattı. Bu yıl Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın da boy göstereceği turnuvada 32 takım 8 gruba bölünerek mücadele edecek. Söz konusu kura çekimi öncesi oluşan torbaları ve grup maçlarının tarihi ile kura çekimi saatine dair bilgileri bir araya getirdik...
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2023-2024 UEFA KONFERANS LİGİ TORBALARI
1. TORBA: FENERBAHÇE, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş
2. TORBA: Aston Villa, PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt
3. TORBA: BEŞİKTAŞ, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana,
4. TORBA: Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani
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UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Konferans Ligi'nde grup kura çekimi bugün Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.
EXXEN ile TV8,5'tan canlı olarak yayınlanacak kura çekimi 15.30'da başlayacak.
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UEFA KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
1. Maç Günü: 21 Eylül
2. Maç Günü: 5 Ekim
3. Maç Günü: 26 Ekim
4. Maç Günü: 9 Kasım
5. Maç Günü: 30 Kasım
6. Maç Günü: 14 Aralık
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