UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off'a kalmaları halinde muhtemel rakipleri belli oldu. İşte eşleşmeler...
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapıldı.
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Fenerbahçe'nin Maribor'u, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü'yü, Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde muhtemel rakipleri belli oldu.
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Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
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İŞTE EŞLEŞMELER
Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu; Olympiakos - Genk (Kaybeden Takım)
Beşiktaş, Netfçi Bakü'yü elemesi halinde play-off turunda Aris Thessaloniki-Dinamo Kiev maçının galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde Twente - Riga eşleşmesinin galibiyle UEFA Konferans Ligi play-off turunda karşılaşacak