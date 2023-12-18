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        Haberler Spor Futbol UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu!

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off kuraları çekildi. Play-off'u geçecek takımlar adını, Fenerbahçe'nin de bulunduğu son 16 turuna yazdıracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 16:28 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:28
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        İşte Konferans Ligi'ndeki eşleşmeler!
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi.

        Eşleşmeler şöyle:

        Sturm Graz-Slovan Bratislava

        Servette-Ludogorets

        Union SG-E. Frankfurt

        Real Betis-Dinamo Zagreb

        Olympiacos-Ferencvaros

        Ajax-Bodo Glimt

        Molde-Legia Varşova

        Maccabi Haifa-Gent

        MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

        UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki ilk maçlar 15 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 22 Şubat tarihinde oynanacak.

        Bu turu geçen takımlar, son 16 turunda Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alacak.

        UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu kuraları 23 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

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