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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları - Futbol Haberleri

        UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçlarından 5'i bugün oynandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 00:17 Güncelleme: 31.07.2024 - 00:17
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        Konferans Ligi 2. eleme turu tamamlandı!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçlarından 5'i bugün oynandı.

        Drita, Pyunik, FC Flora Tallinn, Balkani ve Decic Tuzi, adını bir üst tura yazdıran takımlar oldu.

        Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

        Decic-Dinamo Batumi: 0-0

        Pyunik-Struga: 3-1

        Drita-Breidablik: 1-0

        Flora Tallinn-Virtus: 5-2

        Hamrun Spartans-Ballkani: 0-2

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