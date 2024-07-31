UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçlarından 5'i bugün oynandı.
Giriş: 31.07.2024 - 00:17 Güncelleme: 31.07.2024 - 00:17
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçlarından 5'i bugün oynandı.
Drita, Pyunik, FC Flora Tallinn, Balkani ve Decic Tuzi, adını bir üst tura yazdıran takımlar oldu.
Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Decic-Dinamo Batumi: 0-0
Pyunik-Struga: 3-1
Drita-Breidablik: 1-0
Flora Tallinn-Virtus: 5-2
Hamrun Spartans-Ballkani: 0-2
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ