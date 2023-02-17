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UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçlarının ilk maçları oynandı. İşte gecenin sonuçları...

Giriş: 17.02.2023 - 09:03 | Güncelleme: ABONE OL
UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
AA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, son 16 turuna yükselecek takımların belirleneceği play-off turunda karşılaşmalar oynandı.

Temsilcimiz Trabzonspor, play-off turu ilk maçında sahasında İsviçre'nin Basel takımını 1-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını üçüncü bitiren takımlarla UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarını ikinci tamamlayan ekiplerin karşı karşıya geldiği play-off maçlarında alınan sonuçlar

Braga (Portekiz) - Fiorentina (İtalya): 0-4

Trabzonspor-Basel (İsviçre): 1-0

Bodo/Glimt (Norveç) - Lech Poznan (Polonya): 0-0

Karabağ (Azerbaycan) - Gent (Belçika): 1-0

Sheriff (Moldova) - Partizan (Sırbistan): 0-1

Lazio (İtalya) - Cluj (Romanya): 1-0

Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dnipro-1 (Ukrayna): 1-0

Ludogorets (Bulgaristan) - Anderlecht (Belçika): 1-0

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