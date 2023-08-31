UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023-2024 UEFA Konferans Ligi torbaları...

2023-2024 UEFA Konferans Ligi'nde play-off heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden çekişmeli maçların oynandığı turun rövanş gününde temsilcilerimiz de gruplara kalmak için son maçlarına çıkacak. İşte, temsilcilerimizin ilk maçta aldığı sonuçlar, rövanş maçlarının başlama saatleri ve UEFA Konferans Ligi grup kura çekimi hakkında bilgiler...