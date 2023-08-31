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        Haberler Spor Futbol UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023-2024 UEFA Konferans Ligi torbaları... - Futbol Haberleri

        UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023-2024 UEFA Konferans Ligi torbaları...

        UEFA Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı bu akşam oynanacak play-off turu rövanş maçlarıyla devam edecek. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da sahaya çıkacağı gece öncesi; grup kuralarının ne zaman gerçekleştirileceği de gündem olmuş durumda. İşte, Konferans Ligi kura çekimine dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 12:14 Güncelleme: 31.08.2023 - 12:14
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        • 1

          2023-2024 UEFA Konferans Ligi'nde play-off heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden çekişmeli maçların oynandığı turun rövanş gününde temsilcilerimiz de gruplara kalmak için son maçlarına çıkacak. İşte, temsilcilerimizin ilk maçta aldığı sonuçlar, rövanş maçlarının başlama saatleri ve UEFA Konferans Ligi grup kura çekimi hakkında bilgiler...

        • 2

          KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          Konferans Ligi'nde son eleme turu olan play-off maçlarının ilki dün gece itibariyle tamamlandı.

          Kura çekiminin ise 31 Ağustos tarihlerindeki rövanş maçlarının ardından 1 Eylül Cuma günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.

        • 3

          TEMSİLCİLERİMİZİN PLAY-OFF TURU İLK MAÇLARININ SKORLARI

          Fenerbahçe 5-1 Twente

          Dinamo Kiev 2-3 Beşiktaş

          Genk 2-1 Adana Demirspor

          UEFA Konferans Ligi play-off turu maçları 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Fenerbahçe saat 20:00'de, Beşiktaş ve Adana Demirspor ise 21:00'de shaaya çıkacak.

        • 4

          UEFA KONFERANS LİGİ GRUP AŞAMASI NASIL OLACAK?

          UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşaması 8 gruptaki 32 takımdan oluşacak. Gruplar, play-off turunun 22 kazananı ve Avrupa Ligi play-off turunda elenerek gelen 10 takımın katılmasıyla oluşturulacak.

          Gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna, 2. sırada tamamlayan 8 takım ise play-off turuna katılacak.

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