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        Haberler Spor Futbol UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? 2023-2024 UEFA Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023-2024 UEFA Konferans Ligi grupları...

        UEFA Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kura çekimi için beklenen gün geldi çattı. Bu yıl Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ülkemizi temsil edeceği zorlu turnuvada 32 takım, 8 gruba dağtılacak ve grup maçları 21 Eylül tarihi itibariyle başlayacak. İşte, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularını cevapları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 12:29 Güncelleme: 01.09.2023 - 12:29
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        • 1

          UEFA Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı bugün itibariyle başlıyor. Grup kura çekimi heyecanı ile başlayacak söz konusu turnuvada temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Beşiktaş da mücadele edecek. Gün itibariyle UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ardından başlayacak kura çekimi ile ilgili tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik...

        • 2

          UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          UEFA Konferans Ligi'nde grup kura çekimi bugün Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.

          EXXEN ile TV8,5'tan canlı olarak yayınlanacak kura çekimi 15.30'da başlayacak.

        • 3

          2023-2024 UEFA KONFERANS LİGİ TORBALARI

          1. TORBA: FENERBAHÇE, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş

          2. TORBA: Aston Villa, PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt

        • 4

          3. TORBA: BEŞİKTAŞ, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana,

          4. TORBA: Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani

        • 5

          UEFA KONFERANS LİGİ GRUP AŞAMASI NASIL OLACAK?

          UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşaması 8 gruptaki 32 takımdan oluşacak. Gruplar, play-off turunun 22 kazananı ve Avrupa Ligi play-off turunda elenerek gelen 10 takımın katılmasıyla oluşturulacak.

          Gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna, 2. sırada tamamlayan 8 takım ise play-off turuna katılacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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