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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi H Grubu puan tablosu! Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var ve lider mi? FB güncel puan durumu - Fenerbahçe Haberleri

        UEFA Konferans Ligi H Grubu puan tablosu! Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var ve lider mi?

        UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda 5. hafta heyecanı bu akşam oynanacak iki karşılaşmayla devam edecek. Grupta ilk 3 galibiyet ve 1 yenilgi ile liderlik koltuğunda oturan temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşılaşacak. İşte, söz konusu mücadele öncesi gruptaki son puan durumu ve temsilcimiz kalan maçlarının programı...

        mhancer@haberturk.com
        Giriş: 30.11.2023 - 19:17 Güncelleme: 30.11.2023 - 19:17
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        • 1

          UEFA Konferans Ligi'nde heyecan bu akşam oynanacak karşılaşmalarla kaldığı yerden devam ediyor. H Grubu'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe, gruptan lider olarak çıkmayı garantilemek adına Nordsjaelland ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. İşte, söz konusu karşılaşmalar öncesi son puan durumu ve temsilcimizin kalan maçlarının programı...

        • 2

          UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU 5. HAFTA MAÇLARI

          23:00 - Nordsjaelland - Fenerbahçe (Exxen)

          23:00 - Spartak Trnava - Ludogorets (Exxen)

        • 3

          UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU

          1- Fenerbahçe / 9 Puan

          2- Nordsjaelland / 7 Puan

          3- Ludogorets / 6 Puan

          4- Spartak Trnava / 1 Puan

        • 4

          FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

          30 Kasım Perşembe

          Nordsjaelland-Fenerbahçe/23:00

          14 Aralık Perşembe

          Fenerbahçe- Spartak Trnava/20.45

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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