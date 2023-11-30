UEFA Konferans Ligi H Grubu puan tablosu! Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var ve lider mi?
UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda 5. hafta heyecanı bu akşam oynanacak iki karşılaşmayla devam edecek. Grupta ilk 3 galibiyet ve 1 yenilgi ile liderlik koltuğunda oturan temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşılaşacak. İşte, söz konusu mücadele öncesi gruptaki son puan durumu ve temsilcimiz kalan maçlarının programı...
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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan bu akşam oynanacak karşılaşmalarla kaldığı yerden devam ediyor. H Grubu'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe, gruptan lider olarak çıkmayı garantilemek adına Nordsjaelland ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. İşte, söz konusu karşılaşmalar öncesi son puan durumu ve temsilcimizin kalan maçlarının programı...
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UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU 5. HAFTA MAÇLARI
23:00 - Nordsjaelland - Fenerbahçe (Exxen)
23:00 - Spartak Trnava - Ludogorets (Exxen)
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UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU
1- Fenerbahçe / 9 Puan
2- Nordsjaelland / 7 Puan
3- Ludogorets / 6 Puan
4- Spartak Trnava / 1 Puan
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FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI
30 Kasım Perşembe
Nordsjaelland-Fenerbahçe/23:00
14 Aralık Perşembe
Fenerbahçe- Spartak Trnava/20.45