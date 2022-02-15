UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Slavia Prag hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi play-off turundaki temsilcimiz Fenerbahçe, ön eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün oynanacak?

FENERBAHÇE SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Slavia Prag takımıyla sahasında karşılaşacak.

17 Şubat Perşembe günü oynanacak ve mücadele Exxen'den naklen yayımlanacak. Başlama saati henüz açıklanmayan mücadelenin rövanşı ise 24 Şubat'ta oynanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Altay, Serdar Aziz, Szalai, Min Jae, İrfan Can, Osayi, Gustavo, Mert Hakan, Mesut Özil, Valencia, Berisha.

FENERBAHÇE MAÇI NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe S.Prag maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...