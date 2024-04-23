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        Haberler Spor Futbol Milli Takım UEFA, Halil Umut Meler'i açıkladı! EURO 2024... - Futbol Haberleri

        UEFA, Halil Umut Meler'i açıkladı! EURO 2024...

        UEFA, Almanya'da gerçekleştirilecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak hakemleri açıkladı. Listede Türkiye'den Halil Umut Meler, tek Türk hakem olarak yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 12:22 Güncelleme: 23.04.2024 - 12:22
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        UEFA, Halil Umut Meler'i açıkladı
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        İşte EURO 2024'te görev alacak hakemler;

        Artur Soares Dias (Portekiz)

        Jesús Gil Manzano (İspanya)

        Marco Guida (İtalya)

        Istvan Kovacs (Romanya)

        Ivan Kruzliak (Slovakya)

        François Letexier (Fransa)

        Danny Makkelie (Hollanda)

        Szymon Marciniak (Polonya)

        Halil Umut Meler (Türkiye)

        Glenn Nyberg (İsveç)

        Michael Oliver (İngiltere)

        Daniele Orsato (İtalya)

        Sandro Schärer (İsviçre)

        Daniel Siebert (Almanya)

        Anthony Taylor (İngiltere)

        Clément Turpin (Fransa)

        Slavko Vinčić (Slovenya)

        Felix Zwayer (Almanya)

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