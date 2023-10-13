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        Haberler Spor Futbol UEFA, EURO 2032 için bildirilen stadyumları açıkladı - Futbol Haberleri

        UEFA, EURO 2032 için bildirilen stadyumları açıkladı

        2032 Avrupa Futbol Şampiyonası´na (EURO 2032) ev sahipliği yapacak Türkiye ile İtalya, turnuvada maçların oynanacağı muhtemel stadyumları UEFA´ya önerdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 17:55 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:55
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        UEFA, EURO 2032 için bildirilen stadyumları açıkladı
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        UEFA´dan yapılan resmi açıklamaya göre, Türkiye ve İtalya ülke başına 5, toplamda ise 10 stadyum için organizasyona 20 öneride bulundu. Maçların oynanacağı 10 stadyum, 2026 yılının Ekim ayına kadar belli olacak.

        Türkiye´nin ve İtalya´nın UEFA´ya önerdiği stadyumlar şu şekilde:

        TÜRKİYE

        İstanbul: Atatürk Olimpiyat (Yenilenecek)

        Ankara: Yeni Ankara Stadyumu (Yeni stadyum)

        İstanbul: Ali Sami Yen Stadyumu

        İstanbul: Şükrü Saraçoğlu Stadyumu

        Bursa: Timsah Park

        Trabzon: Şenol Güneş Spor Kompleksi

        Konya: Konya Büyükşehir Stadyumu

        Gaziantep: Gaziantep Stadyumu

        Eskişehir: Eskişehir Stadyumu

        Antalya: Antalya Stadyumu

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        İTALYA

        Milano: San Siro - Giuseppe Meazza Stadyumu

        Roma: Olimpiyat Stadyumu

        Bari: San Nicola Stadyumu (Yenilenecek)

        Napoli: Diego Armando Maradona Stadyumu (Yenilenecek)

        Floransa: Artemio Franchi Stadyumu (Yeni stadyum)

        Torino: Juventus Stadyumu

        Cenova: Luigi Ferraris Stadyumu (Yenilenecek)

        Verona: Marcantonio Bentegodi Stadyumu (Yenilenecek)

        Bologna: Renato Dell'Ara Stadyumu (Yeni stadyum)

        Calgiari: Sant'Elia Stadyumu (Yeni stadyum)

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