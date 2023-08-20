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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA, Dinamo Zagreb'in taraftarlarına bir yıl deplasman yasağı getirdi - Futbol Haberleri

        UEFA, Dinamo Zagreb'in taraftarlarına bir yıl deplasman yasağı getirdi

        UEFA, bir Yunan taraftarın ölümüyle sonuçlanan AEK-Dinamo Zagreb maçı öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle Dinamo Zagreb taraftarlarının, takımlarının bu sezon Avrupa kupalarındaki deplasman maçlarına gitmesini yasakladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 15:04
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        UEFA'dan Dinamo Zagreb'e ceza
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        Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında 8 Ağustos'ta oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçından önce taraftarlar arasında kavga çıkmış ve bıçaklanan 29 yaşındaki AEK taraftarı Mihalis Kaçuris hayatını kaybetmişti.

        Deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanan AEK, 19 Ağustos'a ertelenen iç saha maçından 2-2 beraberlikle ayrılarak tur atlamıştı.

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