UEFA'dan yeni turnuva planı

The Athletic'te yer alan habere göre, planlanan turnuva yeni sezonun başlangıcından önce oynanacak ve 4 takımdan oluşacak.

"Açılış Turnuvası" adını alacak turnuvada, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve Avrupa'dan önde gelen 3 takım katılacak.