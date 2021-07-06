UEFA'dan Yaşar Kemal Uğurlu'ya görev

FIFA kokartlı Türk hakem Yaşar Kemal Uğurlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi birinci eleme turunda 8 Temmuz Perşembe günü Moldova'nın Milsami Orhei ile Bosna Hersek'in Sarajevo takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Moldova'nın Orhei şehrindeki yapılacak müsabakada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.