Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ümit Öztürk, yarın RoPS ile Aberdeen arasında Finlandiya'da oynanacak UEFA Avrupa Lig 1. eleme turu rövanş mücadelesini yönetecek.

Rovaniemi şehrindeki Rovaniemen Keskuskentta Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada, Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

SARVAN VE ILGAZ'A GÖZLEMCİLİK GÖREVİ

UEFA gözlemcisi Oğuz Sarvan, Bosna Hersek'in Zrinjski ile Makedonya'nın Akademija Pandev takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanş maçında görev yapacak.

Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki Gradski Mostar Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'da başlayacak.

Murat Ilgaz ise Romanya'nın Universitatea Craiova ile Azerbaycan'ın Sabail takımları arasında yine yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanş maçında görev alacak.

Karşılaşma TSİ 19.00'da Romanya'nın Craiova şehrindeki Ion Oblemenco Stadyumu'nda oynanacak.