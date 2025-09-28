UEFA'dan Türker Tozar'a görev!

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar, Devler Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Liverpool müsabakasında UEFA Medya Sorumlusu olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar, UEFA tarafından medya sorumlusu olarak görevlendirildi. Tozar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 30 Eylül Salı günü İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşacağı müsabakada UEFA Medya Sorumlusu olarak görev yapacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak" denildi.