        Haberler Spor Futbol UEFA'dan Süper Lig projesine ret! - Futbol Haberleri

        UEFA'dan Süper Lig projesine ret!

        UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, futbolda kapsayıcılığa vurgu yaparak 12 kulüplü turnuvaya karşı çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 15:14 Güncelleme: 08.10.2025 - 15:14
        UEFA'dan Süper Lig projesine ret!
        UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa futbolunun "kapsayıcılığına" vurgu yaparak, "UEFA, sadece 12 kulüp için asla bir turnuva düzenlemeyecek." dedi.

        Kıta genelinde yaklaşık 800 takımı temsil eden Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin (ECA) Roma'daki genel kurulunda konuşan Ceferin, Süper Lig projesini kastederek, "Avrupa, dünya futbolunda standartları belirliyor ve tam da bu nedenle, oyunu yeniden şekillendirmek için dışarıdan girişimler görüyoruz." diye konuştu.

        Avrupa futbolunda kapsayıcılığa vurgu yapan Ceferin, "Değişim, futbolun hikayesinin bir parçası. Bunu çok iyi biliyoruz. Ancak kalıcı değer, yalnızca birlikten, dengeden ve sadece birkaçını değil, herkesi güçlendiren reformlardan gelir." değerlendirmesinde bulundu.

        Başarısızlıkla sona eren Süper Lig projesi hakkında da konuşan Ceferin, "UEFA, sadece 12 kulüp için asla bir turnuva düzenlemeyecek." ifadesini kullandı.

        Avrupa'nın en köklü 12 kulübünden oluşan bir grup, 2021'de UEFA'nın ve Avrupa'nın elit kulüpler turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nin yerini alacak yeni bir Süper Lig kurma planlarını açıklamıştı.

        Ceferin, "Futbol sadece bilançolardan ibaret değil. Sadece eğlence de değil. Toplumlarımızın yaşamıdır. Bunu şekillendiren sokaklar, kulüpler ve taraftarlardır. Eğer onu bu köklerden çok uzaklaştırırsak, onu bozma riskiyle karşı karşıya kalırız. Futbol bizim dayanağımızdır." yorumunu yaptı.

        Ceferin'in bu açıklamaları, UEFA'nın, kıta genelindeki taraftar gruplarının şiddetli muhalefetine rağmen, Barcelona'nın Miami'de bir lig maçı oynaması ve Milan'ın Avustralya'da maç yapması yönündeki gelenekleri yıkan planlara gönülsüzce karşı çıkmayacağını söylemesinden iki gün sonra geldi.

        LaLiga'daki Villarreal-Barcelona maçı ABD'nin Miami şehrinde, Serie A'daki Milan-Como karşılaşması ise Avustralya'nın Perth kentinde oynanacak.

