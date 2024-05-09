UEFA'dan Okan Buruk'a kötü haber: Cezası onandı!

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Galataasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti. UEFA maç sonrası Okan Buruk'a 2 maç men cezası vermişti.

CEZA ONANDI

UEFA, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Sparta Prag maçında verdiği 2 maçlık men cezasının onandığını açıkladı.

Ayrıca, maçta kırmızı kart gören Kaan Ayhan'ın da 1 maçlık cezasının onandığı belirtildi.

Maç ve performans analisti Serhat Doğan'a saldırı nedeniyle 3 maç men cezası verilmişti. Bu cezaya yapılan itirazın da reddedildiği ve cezanın onandığı duyuruldu.