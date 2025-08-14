UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Moldova'nın Kişinev kentindeki Zimbru Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Cihan Aydın'ın dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmada VAR koltuğunda Almanya Futbol Federasyonundan Bejamin Brand, AVAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.

