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        Haberler Spor Futbol UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev - Futbol Haberleri

        UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

        Halil Umut Meler, UEFA Uluslar A Ligi'nde oynanacak Portekiz - Hırvatistan maçını yönetecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 22:04 Güncelleme: 03.09.2024 - 22:04
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        UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
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        FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz ile Hırvatistan arasında 5 Eylül 2024 Perşembe günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi müsabakasını yönetecek.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Lizbon şehrindeki Estadio do Benfica Stadı'nda yapılacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

        Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert VAR, Katrin Rafalski ise AVAR olarak görev yapacak.

        LALE ORTA VE DENİZ GÖKÇEK'E DE GÖREV

        UEFA gözlemcileri Lale Orta ve Dilan Deniz Gökçek, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

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        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA gözlemcisi Lale Orta, 4-7 Eylül 2024 tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek olan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 7. Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olacak.

        UEFA gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek ise 4-7 Eylül 2024 tarihleri arasında Danimarka'da düzenlenecek olan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

        CANSU TORAMAN DA GÖREV ALACAK

        FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki, Litvanya'daki UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Tur 3. Grup müsabakalarında görev alacak.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Tiryaki, 3-7 Eylül tarihleri arasında Litvanya'da düzenlenecek UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Tur 3. Grup müsabakalarında görev üstlenecek.

        Müsabakalarda, Aysu Toraman da yardımcı hakem olarak görev yapacak.

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