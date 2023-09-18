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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev - Futbol Haberleri

        UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

        Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica-Salzburg mücadelesini yönetecek

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.09.2023 - 12:51 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:51
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        UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
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        FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında Portekiz ekibi Benfica'nın sahasında Avusturya'nın Salzburg takımı ile oynayacağı maçı yönetecek.

        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 20 Eylül Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

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