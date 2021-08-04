UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Çekya'nın Jablonec Nad Nisou şehrindeki Strelnice Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.