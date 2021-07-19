UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Kazakistan'ın Almatı şehrindeki Almatı Ortalyk Stadı'nda 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak ve TSİ 17.00'de başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.