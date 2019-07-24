UEFA'dan hakemlerimize görev

24 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
UEFA'dan Türk hakemlere Avrupa Ligi maçlarında görev geldi.
FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Belarus'un Shakhtyor Soligorsk ile Danimarka'nın Esbjerg ekipleri arasında yarın yapılacak maçı yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un Soligorsk şehrindeki Stroitel Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Kerem Ersoy yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
PALABIYIK, FRANKFURT MAÇINDA
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Estonya'nın Flora Tallinn ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımları arasında yarın oynanacak maçı yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Lilleküla Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cem Satman yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.
ÖZKAHYA İSVİÇRE'DE DÜDÜK ÇALACAK
UEFA, FIFA kokartlı Halis Özkahya'ya UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında görev verdi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Halis Özkahya, İsviçre'nin Luzern ile Faroe Adaları'nın KI Klaksvik takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu müsabakasını yönetecek.
İsviçre'nin Luzern şehrindeki Swissporarena Stadı'nda TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada, Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.
GÖÇEK, İSVEÇ'TE
UEFA, FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek'e UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda görev verdi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Hüseyin Göçek, İsveç'in FC Norrköping ile Letonya'nın Liepaja takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu müsabakasını yönetecek.
İsveç'in Norrkoping şehrindeki Norrköpings Idrottsparken Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada, Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.
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