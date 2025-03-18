UEFA'dan hakem Oğuzhan Çakır'a görev!
TFF, FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır'ın UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görev alacağını açıkladı.
FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Fransa'da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Çakır, 19-25 Mart tarihlerindeki şampiyonada Fransa, Yunanistan, Danimarka ve Finlandiya'nın yer aldığı A3 Grubu müsabakalarında düdük çalacak.
FIFA kokartlı yardımcı hakem Bersan Duran ise bu müsabakalarda yardımcı hakem olacak.