Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        71
        Fenerbahçe
        FB
        62
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        Beşiktaş
        BJK
        44
        ikas Eyüpspor
        EYP
        44
        Gaziantep FK
        GFK
        38
        Göztepe
        GÖZ
        37
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Trabzonspor
        TS
        35
        Kasımpaşa
        KSM
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        30
        Net Global Sivasspor
        SVS
        27
        Bellona Kayserispor
        KYS
        27
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol UEFA'dan hakem Oğuzhan Çakır'a görev! - Futbol Haberleri

        UEFA'dan hakem Oğuzhan Çakır'a görev!

        TFF, FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır'ın UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görev alacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 09:56 Güncelleme: 18.03.2025 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        UEFA'dan hakem Oğuzhan Çakır'a görev!
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Fransa'da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Çakır, 19-25 Mart tarihlerindeki şampiyonada Fransa, Yunanistan, Danimarka ve Finlandiya'nın yer aldığı A3 Grubu müsabakalarında düdük çalacak.

        FIFA kokartlı yardımcı hakem Bersan Duran ise bu müsabakalarda yardımcı hakem olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        İki esnafın kavgasını ayırmak isterken başından vuruldu!
        İki esnafın kavgasını ayırmak isterken başından vuruldu!
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği sözleri!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği sözleri!
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Tanyeli hayatını kaybetti
        "Alerji mevsimi" başladı! İşte yapılacaklar listesi
        "Alerji mevsimi" başladı! İşte yapılacaklar listesi
        Bir ay önce grip oldu! 5 yaşındaki Erdal'dan acı haber!
        Bir ay önce grip oldu! 5 yaşındaki Erdal'dan acı haber!
        Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga: 24 yaralı
        Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga: 24 yaralı
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!
        Kuvvetli sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Erkan Kork ve 20 kişiye tutuklama
        Erkan Kork ve 20 kişiye tutuklama
        Trump ile Putin ne konuşacak?
        Trump ile Putin ne konuşacak?
        Milyonluk hırsızlık olayı
        Milyonluk hırsızlık olayı
        Habertürk Anasayfa