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        Haberler Spor Futbol UEFA'dan gözlemci Lale Orta'ya görev - Futbol Haberleri

        UEFA'dan gözlemci Lale Orta'ya görev

        UEFA, Lüksemburg ile Arnavutluk arasında oynanacak Avrupa Kadınlar Şampiyonası eleme maçına hakem gözlemcisi olarak Lale Orta'yı atadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 10:35 Güncelleme: 04.04.2024 - 10:35
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        UEFA'dan Lale Orta'ya görev
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        Lale Orta, Lüksemburg ile Arnavutluk arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Kadınlar Şampiyonası Eleme Turu C Ligi 5. Grup müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'un Esch-sur-alzette bölgesindeki Emile Mayrisch Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi, Avusturya Futbol Federasyonundan Marina Zechner yönetecek.

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