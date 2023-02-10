Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol

UEFA'dan depremzedelere 200 bin Euro yardım

UEFA, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için ilk etapta 200 bin Euro yardım yapacağını duyurdu.

Giriş: 10.02.2023 - 20:00 | Güncelleme: ABONE OL
UEFA'dan depremzedelere 200 bin Euro yardım
İHA

UEFA, bugün depremzedeler için ilk etapta 200 bin Euro yardım yapacağını açıkladı. UEFA, ayrıca önümüzdeki hafta yapılacak tüm kulüp müsabakalarında depremde ölenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Haziran ayında İstanbul'da yapılacak olan Şampiyonlar Ligi Final haftasında da ek bağış toplama etkinlikleri düzenleneceği de belirtildi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "UEFA bu bağışı, bu korkunç trajediye acil insani müdahaleyi desteklemek için yapıyor" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Para dolu valiz polise teslim edildi
Para dolu valiz polise teslim edildi
Saraybosna Büyükelçiliği'ne çiçekler bırakıldı
Saraybosna Büyükelçiliği'ne çiçekler bırakıldı
Kızı, oğlu, torunu ve damadını toprağa verdi: Artık gözyaşlarım akmıyor
Kızı, oğlu, torunu ve damadını toprağa verdi: Artık gözyaşlarım akmıyor
Acilen kurtarılmayı bekliyorlar
Acilen kurtarılmayı bekliyorlar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.