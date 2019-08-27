27 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
UEFA'dan yapılan açıklamada, profesyonel kariyerini 22 yıl önce noktalayan 53 yaşındaki Fransız Cantona'nın futbola sağladığı üstün katkılar nedeniyle UEFA Başkanlık Ödülü'ne layık görüldüğü bildirildi.
Cantona'nın ödülünü, 29 Ağustos Perşembe günü Monaco'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında alacağı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Bu ödüle, sadece eşsiz yeteneği, kıyaslanamaz stili ve inkar edilemez karizmasıyla harika bir futbolcu olduğu için değil, ayrıca değerlerini savunan, düşündüğünü söylemekten çekinmeyen ve inandığı davaları tüm kalbiyle destekleyen bir insan olduğu için de layık görüldü." ifadelerini kullandı.
Fransa'da Auxerre, Martigues, Olympique Marsilya, Bordeaux, Montpellier, Nimes ve İngiltere'de Leeds United ile Manchester United'da forma giyen Cantona, 1996-1997 sezonu sonunda 30 yaşındayken kariyerine son verdi. Leeds United'da bir, Olympique Marsilya'da 2, Manchester United'da 4 lig şampiyonluğu yaşayan Cantona, Fransa Milli Takımı'nda ise 45 maça çıktı ve 20 gol attı.
Bu ödülü daha önce Paolo Maldini, Alfredo Di Stefano, Eusebio, Franz Beckenbauer, Raymond Kopa, Sir Bobby Charlton, Frank Rijkaard, Francesco Totti ve Johan Cruyff gibi isimler kazanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!